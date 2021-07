Natixis : OPAS de BPCE prolongée jusqu'au 9 juillet

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - BPCE annonce prolonger son offre publique d'achat simplifiée sur les actions Natixis pour six séances, soit jusqu'au 9 juillet inclus, pour permettre notamment à des fonds indiciels de prendre leur décision en tenant compte de son niveau de détention atteint à ce jour.



'Une part du capital de Natixis (et donc du flottant résiduel) est détenue par des fonds indiciels qui n'ont pas été en mesure de décider l'apport à l'offre tant que BPCE n'avait pas franchi le seuil de détention de 85%', explique le groupe bancaire.



Le 1er juillet, BPCE détient à la clôture du marché une participation de 86,66% au capital de Natixis. Ses intentions demeurent les mêmes notamment quant à la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire si les conditions sont remplies à l'issue de l'offre.



