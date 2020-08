Natixis : Nouveau rebond, des analystes passent à l'achat

(CercleFinance.com) - Le titre poursuit sa progression ce matin en gagnant près de 1,5% après la publication des résultats du 1er semestre 2020. La valeur affiche désormais une hausse d'environ 18% sur la semaine.



Suite à cette publication, UBS a annoncé ce matin avoir relevé sa recommandation sur Natixis, passant de 'neutre' à 'achat' sur le titre, notamment en raison de la valorisation jugée 'attractive' du groupe bancaire français. Son objectif de cours remonte en conséquence de 2,5 à trois euros.



Dans une note de recherche, le bureau d'études se dit surtout rassuré par la trajectoire de coûts de l'établissement financier suite à la nomination au poste de directeur général de Nicolas Namias, qui a assuré considérer le rythme des dépenses comme l'une de ses priorités pour les dix mois à venir.



'Nous nous attendons à ce que le nouveau DG revigore le dossier boursier en annonçant de nouvelles mesures en termes de coûts, et ce dès le mois de novembre, ainsi que des initiatives stratégiques plus larges en juin 2021', indique UBS.



L'analyste ajoute que le titre Natixis s'échange aujourd'hui autour de six fois son bénéfice par action (BPA) prévu à horizon 2022, un niveau qu'il juge trop faible au vu du modèle économique du groupe, désormais très tourné vers la gestion d'actifs.



Les analystes de Jefferies ont annoncé également mardi dernier avoir relevé leur recommandation sur le titre Natixis de 'conserver' à 'acheter'. L'intermédiaire rehausse par ailleurs son objectif de cours sur la valeur, de 2,7 à 2,8 euros.



Dans leur note de recherche, les analystes de Jefferies justifient leur relèvement par (1) le fait que le pire de la crise est passé au deuxième trimestre, (2) l'arrivée d'un nouveau DG qui devrait se concentrer sur l'amélioration de la rentabilité de l'activité de banque de financement et d'investissement (CIB) et (3) les perspectives encourageantes du groupe en termes de dividendes.



