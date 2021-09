Natixis : Lance une solution contre la fraude avec Trustpair

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Natixis Corporate & Investment Banking annonce le lancement d'une solution de lutte contre la fraude aux virements à destination des entreprises, en partenariat avec Trustpair.



' Basée sur l'analyse des données de tiers et l'intelligence artificielle, cette solution permet de digitaliser le contrôle des coordonnées bancaires des fournisseurs et clients afin de sécuriser les paiements ', indique Natixis.



' Dans un contexte de digitalisation accrue des échanges, ce partenariat avec Trustpair nous permet d'apporter une réponse innovante à la lutte contre la fraude devenue une préoccupation majeure de nos clients ', résume Anne-Cécile Delas, Responsable Monde de Global Trade au sein de Natixis Corporate & Investment Banking.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.