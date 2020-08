Natixis : Jefferies passe à l'achat

(CercleFinance.com) - Les analystes de Jefferies ont annoncé mardi avoir relevé leur recommandation sur le titre Natixis de 'conserver' à 'acheter'.



Dans leur note de recherche, les analystes de Jefferies justifient leur relèvement par (1) le fait que le pire de la crise est passé au deuxième trimestre, (2) l'arrivée d'un nouveau DG qui devrait se concentrer sur l'amélioration de la rentabilité de l'activité de banque de financement et d'investissement (CIB) et (3) les perspectives encourageantes du groupe en termes de dividendes.



L'intermédiaire rehausse par ailleurs son objectif de cours sur la valeur, de 2,7 à 2,8 euros.



