Natixis : Dominique Garnier a été nommé administrateur

(CercleFinance.com) - Le conseil d'administration de Natixis a coopté comme administrateur Dominique Garnier, directeur général de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne. Il succède à Alain Condaminas.



Dominique Garnier a été nommé en 2010 directeur général de la Banque Populaire du Sud-Ouest puis de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique en novembre 2011.



En décembre 2018, il devient membre du comité de direction générale de BPCE en charge du Pilotage du projet d'intégration des métiers Affacturage, Cautions et Garanties, Crédit-bail, Crédit à la consommation et activités de Titres puis en avril 2019, en charge des Solutions et Expertises financières.



En mai 2021, Dominique Garnier est nommé directeur général de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne.



