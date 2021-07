Natixis : Deux nominations chez Natixis Investment Managers

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Natixis Investment Managers annonce la nomination de Joseph Pinto au poste de Responsable de la distribution de Natixis Investment Managers pour les zones Europe, Amérique latine, Moyen-Orient et l'Asie-Pacifique.



Christophe Lanne est également nommé Directeur Ressources et Transformation de Natixis Investment Managers. Il va superviser les opérations et les systèmes d'information à l'échelle mondiale ainsi que les ressources humaines et la stratégie de responsabilité sociale d'entreprise.



Joseph Pinto et Christophe Lanne restent sous la responsabilité de Tim Ryan, membre du Comité de Direction Générale de Natixis, Global CEO du pôle Gestion d'actifs et de fortune au sein de la division Global Financial Services du Groupe BPCE.



Joseph Pinto et Christophe Lanne sont membres du Comité de direction de Natixis Investment Managers et du Comité Exécutif de Natixis.



Nicolas Namias, directeur général de Natixis et président du conseil d'administration de Natixis Investment Managers a déclaré: ' Les nominations de Joseph et Christophe à ces fonctions nouvellement créées nous aideront à poursuivre les objectifs ambitieux que nous avons fixés pour Natixis Investment Managers dans le cadre de notre plan stratégique, BPCE 2024, notamment la poursuite de la diversification de notre activité pour soutenir notre dynamique commerciale et renforcer notre position de leader mondial de la gestion d'actifs. '



