Natixis : Deutsche Bank rehausse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank maintient sa recommandation 'conserver' sur Natixis avant la publication des comptes trimestriels du groupe, le 3 août prochain, mais relève son objectif sur la valeur de 2,9 à 3 euros.



S'il dit s'attendre à un trimestre défavorable sur quasiment tous les fronts, l'intermédiaire financier estime que le plus gros de la crise - en termes d'impact sur les revenus - sera essuyé sur le trimestre écoulé.



'Natixis dispose d'une solide capacité à constituer des capitaux (grâce à un modèle peu gourmand en actifs) et génère habituellement davantage de capital organique que ses pairs lorsque l'environnement est favorable', rappelle par ailleurs Deutsche Bank.



Sur cette base, l'analyste dit entrevoir la possibilité de dividendes élevés, et notamment la perspective d'un rendement du dividende à deux chiffres ('double-digit dividend yield').



