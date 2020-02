Natixis : Cession de 29,5% du capital de Coface

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - En ligne avec son plan New Dimension, Natixis annonce la cession de 29,5% du capital de Coface à Arch Capital Group, assureur américain spécialisé, pour un prix de 10,70 euros par action (dividende attaché).



La réalisation de la transaction est soumise aux conditions usuelles, dont des autorisations réglementaires, ce qui pourrait prendre six à 12 mois. Elle déclenchera alors la déconsolidation de Coface dans les comptes de Natixis, qui ne gardera que 12,2% du capital.



Cette déconsolidation libérera environ 35 points de base de ratio CET1 pour Natixis. L'annonce de la cession entraînera une dépréciation de goodwill d'environ 100 millions d'euros au premier trimestre 2020, sans impact sur le ratio CET1.



