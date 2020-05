Natixis : Capacité bénéficiaire positive malgré le contexte

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Annoncés ce soir, les résultats trimestriels du groupe Natixis sont marqués par une capacité bénéficiaire positive de +60 millions d'euros, 'en dépit d'éléments volatils ayant impacté le trimestre'.



Le résultat net publié ressort pour sa part à -204 millions d'euros sur la période, sous l'effet notamment de la transaction annoncée sur Coface. Le ratio CET1 Bâle 3 fully-loaded s'affiche à 11,4%, +310 pb au-dessus des exigences règlementaires.



'Un trimestre marqué par des effets marché (liés au contexte COVID-19) mécaniques et majoritairement réversibles', commente le groupe.



'Nos résultats au premier trimestre 2020 ont été caractérisés par un environnement sans précédent et donnent lieu à des mises au marché d'actifs et de passifs dans le cadre des règles IFRS, réversibles en fonction des évolutions de marché, qui ont un impact important dans nos comptes. Malgré ces éléments, notre capacité bénéficiaire demeure positive lorsqu'on prend en compte l'impact exceptionnel de la cession de près de 30% du capital de la Coface à un prix pré-crise et qu'on lisse sur l'année les taxes et contributions réglementaires versées au premier trimestre de chaque année', commente François Riahi, directeur général de Natixis.



'Ces résultats témoignent donc de la robustesse de notre business model diversifié et nous bénéficions de nos solides positions en termes de capital et de liquidité. Le ratio CET1 de Natixis dépasse largement les exigences réglementaires et notre liquidité est assurée grâce à notre plateforme de financement conjointe avec BPCE. Les mesures annoncées par la BCE nous permettent également de réduire notre cible de solvabilité de 100 pb à 10,2%, et ce, pour la période 2020-2021. C'est sur la base de ce nouveau ratio que sera évaluée notre situation d'excédent de capital au travers de ces deux exercices.'



