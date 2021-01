À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Natixis annonce plusieurs nominations au sein de sa Banque de grande clientèle. Ces nominations sont effectives depuis le 4 janvier 2021.



Alain Gallois est nommé responsable mondial du coverage et responsable pour la zone EMEA (hors France). Michael Haize est nommé responsable mondial de global markets.



Bénédicte de Giafferri est nommée responsable mondiale de real assets. Fabrice Croppi est nommé responsable mondial d'investment banking.



Alain, Michael, Bénédicte et Fabrice sont rattachés à Anne-Christine Champion et Mohamed Kallala, co-responsables de la Banque de grande clientèle.



Guillaume de Saint-Seine est nommé responsable mondial des institutions financières. Il est rattaché à Alain Gallois.



Damien Cléris est nommé responsable du développement corporates et des réseaux du Groupe BPCE. Il est rattaché également à Alain Gallois.



Arié Boleslawski est nommé responsable adjoint de global markets, en charge de d'equity derivatives au niveau mondial, de la gestion des ressources rares et de la XVA. Il est rattaché à Michael Haize.



Emmanuel Issanchou est nommé responsable adjoint de global markets, en charge de global markets Americas et de global markets crédit au niveau mondial.



