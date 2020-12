Natixis : Annonce la nomination de Renan Borne

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Natixis Investment Managers (Natixis IM) annonce la nomination de Renan Borne, au poste de Chief Information Officer (CIO) et Digital Transformation Lead.



' Renan Borne assurera le pilotage stratégique et le développement de solutions technologiques. Il aura également pour responsabilité de définir, communiquer et mener à bien l'exécution de la stratégie digitale de Natixis Investment Managers ' indique le groupe.



' Renan Borne agira par ailleurs en tant que sponsor pour les initiatives transverses de Natixis en matière de transformation et de technologie, dans l'ensemble des activités de gestion d'actifs de la société '.



Renan Borne sera sous la responsabilité de Joseph Pinto, Chief Operating Officer (COO) de Natixis IM et de Catherine Chedru-Refeuil, responsable informatique de la Gestion d'actifs et de fortune et de la Banque de grande clientèle de Natixis.



