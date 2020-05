Natixis : Des cartes bancaires pour l'Abbé Pierre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La Caisse d'Epargne annonce le lancement dès aujourd'hui d'une nouvelle collection de cartes bancaires solidaires au design inédit créé par le street artiste L'Atlas. Pour chaque carte, deux euros seront reversés à la Fondation Abbé Pierre.



La collection de cartes bancaires Caisse d'Epargne Visa Classic, Visa Premier et Visa Platinium est distribuée en édition limitée de 53 000 exemplaires.



' En cette période où les personnes les plus démunies ont été et vont être particulièrement affectées, la solidarité est plus que jamais au coeur de ses préoccupations. La Caisse d'Epargne a donc choisi de renforcer ses engagements auprès de la Fondation Abbé Pierre et sa collaboration avec L'Atlas en créant une nouvelle collection de cartes bancaires, véritables oeuvres d'art de poche, en édition limitée ' indique le groupe.



' L'intégralité des recettes liées à la vente de ces visuels de cartes bancaires et de son oeuvre sera reversée à la Fondation Abbé Pierre pour l'aider dans sa mission : permettre à toute personne défavorisée d'accéder à un logement décent et à une vie digne ' rajoute le groupe.



' Cette nouvelle collection de cartes bancaires solidaires traduit notre volonté commune d'oeuvrer pour plus de solidarité et permet à tous nos clients d'y contribuer ' a déclaré Fabrice Gourgeonnet, directeur du développement Caisse d'Epargne.



