Natixis : Résultat net publié part du groupe de 4 003 ME en 2021

(CercleFinance.com) - Le Groupe BPCE enregistre une croissance de 10,5% de son produit net bancaire à 6 967 millions d'euros au 4ème trimestre 2021 et de 14,1% à 25 716 millions d'euros sur l'exercice 2021.



Il enregistre un fort rebond de l'activité commerciale dans tous les métiers par rapport à 2020, qui constitue une base de comparaison faible, mais également par rapport à 2019. Le produit net bancaire augmente de 5,8% en 2021 par rapport à 2019.



Le résultat net publié part du groupe s'élève à 819 millions d'euros au 4ème trimestre 2021 contre 624 millions d'euros au 4ème trimestre 2020 (+31,4%). En 2021, il atteint 4 003 millions d'euros, en hausse significative (x2,5) sur un an par rapport à 1 610 millions d'euros en 2020.



Le résultat net part du groupe sous-jacent s'établit à 1 080 millions d'euros au 4ème trimestre 2021 (+ 42,7 %) et à 4 457 millions d'euros en 2021 (x2,1).



Le ratio de CET1 du Groupe BPCE à fin décembre 2021 atteint un niveau estimé de 15,8%, contre 16,0% à fin 2020.



