Natixis : Résultat net publié de 548 ME au 1er trimestre 2021

(CercleFinance.com) - Le Groupe enregistre une croissance de 10,4% de son produit net bancaire à 6,1 milliards d'euros au 1er trimestre 2021. ' Cette hausse reflète la dynamique commerciale de l'ensemble des métiers et un contexte de marché globalement plus favorable par rapport au 1er trimestre 2020 ' indique le groupe.



' Dans le pôle Banque de proximité et Assurance, les performances sont solides dans les deux réseaux, Banque Populaire et Caisse d'Epargne, comme dans les métiers de l'Assurance et des Paiements ainsi que dans l'ensemble des métiers regroupés au sein du pôle Solutions et Expertises Financières ' rajoute BPCE.



Le résultat net publié part du groupe hors la contribution nette de Coface et H2O AM au 1er trimestre 2021 s'élève à 547 millions d'euros. Le résultat net part du groupe sous-jacent après retraitement de l'impact IFRIC 21 et excluant la contribution nette de Coface s'établit à 1 009 millions d'euros, une hausse de 51,5%.



Le ratio de CET1 du Groupe BPCE à fin mars 2021 atteint un niveau estimé de 16,1%, contre 16,0% au 31 décembre 2020.





