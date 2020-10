Natixis : Renforce son dispositif digital

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le Groupe BPCE renforce son dispositif digital en regroupant les activités de Data et d'Intelligence Artificielle et en créant une direction de l'Innovation.



' La création d'une nouvelle direction Innovation, Data et Digital s'inscrit dans la préparation du prochain plan stratégique du groupe et a pour objectif de concentrer les investissements et les ressources dans les projets porteurs de valeur pour les clients, et en tout premier lieu les clients des Banques Populaires et des Caisses d'Epargne ' indique le groupe.



La direction Innovation, Data et Digital est sous la responsabilité d'Yves Tyrode, membre du Comité de direction générale.



Le nouveau pôle Innovation, sous la direction de Frédéric Burtz aura pour objectif d'offrir de nouvelles sources de revenus, l'incubation de projets stratégiques internes/externes et la participation au capital de sociétés technologiques.



La Data et l'Intelligence Artificielle, sous la direction de Luc Barnaud qui rejoint BPCE, assure la conception et le pilotage de la réalisation des services et outils exploitant le potentiel de la donnée, en s'appuyant sur l'intelligence artificielle, la mise en qualité des données et la restitution de leur analyse.



Le pôle Digital client, sous la direction d'Emmanuel Puga Pereira, a en charge la conception et la réalisation des espaces et services digitaux pour les clients particuliers, professionnels et entreprises des Banques Populaires et des Caisses d'Epargne.



