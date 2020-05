Natixis : Relève le plafond de paiement sans contact des cartes

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le plafond de paiement sans contact des cartes bancaires des 13 millions de clients Banque Populaire et Caisse d'Epargne sera relevé automatiquement et gratuitement pour leur permettre de payer sans contact jusqu'à 50 euros à partir du 11 mai.



Les Banques Populaires et les Caisses d'Epargne mettront à jour par téléparamétrage l'ensemble du parc de terminaux de paiement qu'elles gèrent pour leurs clients professionnels (commerçants, artisans, professions libérales...).



' Aujourd'hui, 40 % des achats en magasin par carte bancaire sont réalisés grâce au paiement sans contact. Avec le relèvement du plafond à 50 euros, ce pourcentage pourrait aller croissant, puisque 70 % des paiements par carte bancaire sont d'un montant inférieur à 50 euros ' indique le groupe.



' Les clients Banque Populaire et Caisse d'Epargne peuvent également réaliser leurs achats par paiement mobile en magasin avec leur smartphone, via Apple Pay, Samsung Pay ou Paylib et dans la limite du plafond de leur carte bancaire '.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur NATIXIS en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok