Natixis : Ouverture de l'offre sur les actions Natixis

(CercleFinance.com) - BPCE annonce aujourd'hui que l'offre publique d'achat simplifiée portant sur les actions Natixis sera ouverte du 4 juin 2021 (inclus) au 1er juillet 2021 (inclus). Cette annonce fait suite l'obtention de l'ensemble des autorisations règlementaires requises.



L'Autorité des marchés financiers (AMF) a déclaré l'Offre conforme le 15 avril 2021, et a le même jour apposé son visa sur la note d'information de BPCE et sur la note en réponse de Natixis.



L'Offre est effectuée au prix de 4,00 euros par action Natixis (dividende détaché).



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur NATIXIS en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok