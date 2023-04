Natixis : Nouveau directeur de la communication

(CercleFinance.com) - BPCE fait part de la nomination de Maxime Pech de Pluvinel comme directeur de la communication, succédant à compter du 1er mai à Elisabeth de Gaulle, qui aura passé 14 ans à la direction de la communication de Natixis et du Groupe BPCE.



En 2018, Maxime Pech de Pluvinel a été nommé secrétaire général de la communication de Natixis, puis en 2021 directeur de la communication de cette entité.



Depuis mars 2022 et la création du pôle 'Global Financial Services' du Groupe BPCE, il assurait aussi la mission d'adjoint de la directrice de la communication du groupe. Dans ses nouvelles fonctions, il sera rattaché à Nicolas Namias, le président du directoire.



