Natixis : Lance une offre de 'fiducie sûreté' pour les PME

(CercleFinance.com) - Le groupe BPCE lance une offre de fiducie sûreté pour les PME. Il est le premier acteur bancaire à proposer une offre de ' Fiducie Sureté ' dédiée aux PME.



' Ce nouveau service constitue une solution efficace et innovante pour les entreprises souhaitant renforcer leur trésorerie et financer leurs investissements, tout en garantissant à leurs créanciers un haut niveau de sécurité ' indique le groupe.



BPCE Lease propose désormais une offre de fiducie sûreté pour ses clients et ceux des Banques Populaires, des Caisses d'Epargne, du Crédit Coopératif et de la Banque Palatine.



' BPCE Lease permet ainsi aux PME et ETI de financer leurs besoins de trésorerie via un transfert de propriété de titres de sociétés détenant leurs actifs immobiliers. Les entreprises conservent le contrôle des actifs, leur usage et le bénéfice de leur exploitation ' rajoute le groupe.



Avec cette nouvelle offre ' Fiducie Sûreté ', BPCE Lease propose la monétisation d'actifs existants, l'acquisition de nouveaux actifs, le financement d'opérations de restructuration de leurs dettes.



