Natixis : Annonce des mesures pour aider ses clients

(CercleFinance.com) - Les deux réseaux du Groupe BPCE, les Banques Populaires et les Caisses d'Epargne annoncent des mesures pour aider leurs clients qui sont confrontés à des difficultés liées à la crise sanitaire actuelle.



' Ces actions, en lien avec les mesures décidées par le Gouvernement, doivent permettre de trouver des solutions pertinentes et en proximité pour chacun de nos clients concernés ' indique le groupe.



Les deux réseaux proposent d'échanger sous 48h maximum avec tous ses clients professionnels et entreprises qui le jugent nécessaire afin d'analyser leur situation et de leur apporter des réponses personnalisées et permettre au cas par cas de reporter jusqu'à 6 mois les remboursements des crédits pour les clients professionnels et entreprises.



Ils souhaitent également accélérer la prise en charge des déclarations de sinistres et de leurs indemnisations pour les clients assurés et porter une attention accrue à la situation des ménages impactés par cette crise.



' Tous nos conseillers et tous nos experts sont engagés, au coeur des territoires, auprès des Français et de tous les acteurs de la vie économique pour les aider à traverser cette période ' rajoute le groupe.



