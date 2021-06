Natixis : Acquisition d'Atlantique Bail Plaisance par BPCE Lease

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - BPCE Lease, filiale du Groupe BPCE, a réalisé le 1er juin l'acquisition d'Atlantique Bail Plaisance. Cette société est spécialisée dans le financement locatif de bateaux de plaisance.



' BPCE Lease entend par cette opération intensifier significativement sa présence sur le marché de la LOA pour bateaux de plaisance, en capitalisant sur le professionnalisme et la notoriété des équipes d'Atlantique Bail Plaisance ' indique le groupe.



BPCE Lease poursuivra le développement du réseau de prescripteurs partenaires d'Atlantique Bail Plaisance grâce à sa présence sur l'ensemble du littoral français.



Atlantique Bail Plaisance renforcera également avec cette acquisition son offre de financements et d'assurances et sa capacité d'intervention.



' L'opération intègre également la reprise de l'animation commerciale et la gestion du crédit-bail mobilier pour le compte de la Banque Populaire Grand Ouest ' précise le groupe.



