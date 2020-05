Natixis : A placé sa première émission de titres Covered Bond

(CercleFinance.com) - Le groupe BPCE annonce ce mardi avoir réalisé, le 19 mai, le placement de sa première émission de titres Covered Bond, destinée à refinancer les habitations ecoénergétiques.



Celle-ci a été réalisée pour un montant de 1,25 milliard d'euros et une maturité de dix ans.



'Les actifs sélectionnés sont des financements d'achats neufs ou en construction de résidences principales de particuliers, datant de moins de 3 ans, conformes à la réglementation environnementale en vigueur RT2012 et situés en France. Le placement s'est effectué avec un carnet d'ordres de 6,4 milliards d'euros, avec près de 180 investisseurs présents dans 20 pays. Ce succès témoigne de la confiance renouvelée par les investisseurs dans le Groupe BPCE pour son engagement dans le financement de la transition énergétique', détaille le groupe.



