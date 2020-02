Nasdaq Composite : Vers la formation d'un palier sur des niveaux de cours stratosphériques

(BFM Bourse) - Saine consolidation hier sur l'indice Nasdaq Composite (-0,14% à 9 711 points), au chaud sous de tout récents sommets absolus. La confiance dans le caractère durable de l'excellente santé économique des Etats-Unis, illustrée en particulier depuis deux semaines par des repères macroéconomiques de bonne facture ont permis d'occulter les craintes liées à l'épidémie de coronavirus d'épicentre chinois (Wuhan).

Les autorités sanitaires du Hubei, dans le centre du pays, ont annoncé jeudi à la surprise générale un élargissement de leur définition des personnes atteintes de pneumonie virale Covid-19. Alors qu'un test de dépistage à l'acide nucléique était jusqu'à présent indispensable pour déclarer un cas "confirmé", les patients "diagnostiqués cliniquement", notamment avec une simple radio pulmonaire, seront aussi comptabilisés dorénavant. Dans son bulletin quotidien, les autorités sanitaires chinoises avaient ainsi dénombré sur la journée de mercredi 242 morts et 14.840 nouveaux contaminés. Pékin a annoncé que 121 décès supplémentaires liés au coronavirus avaient été enregistrés en Chine continentale jeudi, portant à 1.380 le nombre de cas mortels dans le pays depuis le début de l'épidémie. Le nombre de cas de contamination ayant augmenté de 5 090 pour s'élever à 63 851.

Hier les opérateurs ont pris connaissance d'une légère déception sur les chiffres de l'inflation: l'indice des prix à la consommation, attendu en progression mensuelle de 0.2%, n'a progressé que de 0.1% en janvier. Hors alimentation, énergie, tabac et alcool (éléments jugés volatils), la progression est toutefois conforme aux attentes. Par ailleurs, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage ont battu les attentes par leur faiblesse pour la semaine passée, en se rapprochant un peu plus du seuil plancher des 200 000 inscriptions.

A suivre ce vendredi l'indice de confiance du consommateur (Université du Michigan), en données préliminaires à 16h00.

Dans l'immédiat, les opérateurs de marché s'intéressent à la publication du rapport fédéral sur l'industrie: si le taux d'utilisation des capacités de production est ressorti conformes aux attentes des économistes et analystes interrogés, légèrement sous les 77%, la dynamique mensuelle de la production proprement déçoit légèrement (-0.3% pour janvier, d'un mois sur l'autre).

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Concernant le cadre technique de fond, à savoir celui qu'il convient de présenter en premier: le marché poursuit le tracé d'un mouvement inertiel en balayant rapidement le moindre événement potentiellement négatif, sans qu'aucun mouvement de prise de profit majeur ne soit à l'ordre du jour. Les rares corrections, si l'on peut les appeler ainsi, qui émaillent le parcours récent de l'indice, sont très courtes et très peu amples.

La psychologie de marché de fond reste majoritairement acheteuse. Trend is your friend, selon le simple mais tellement précieux adage boursier: la tendance est l'alliée de l'investisseur ! Ce cadre de fond est inchangé, et il convient de le présenter en premier lieu.

Le seuil hautement psychologique des 10 000 points gagne désormais en crédibilité en tant que cible à court terme... D'autant que l'indice a mis fin dès mardi à une très courte consolidation, en traçant une bougie remarquable en long blanc (marubozu) doublée d'une structure en englobante haussière. Cette bougie se reconnait par son corps allongé (blanc, ou vert en l'occurrence, à savoir une hausse en cours de séance), et par l'absence (totale ou quasi totale) d'ombre haute ou basse. Elle caractérise une mobilisation continue du camp acheteur sur l'ensemble de la période représentée (la séance en l'occurrence).

A l'échelle de la seule séance à venir, une contraction très minime, ou une très légère consolidation quasiment à plat, est attendue. Mais à terme, tout rapprochement avec la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé) renforcera les tentations d'achats, compte-tenu du caractère cupide du comportement actuel du marché, dicté par la peur de manquer une occasion d'achat.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 10000.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 9451.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime