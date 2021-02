Nasdaq Composite : Une phase de consolidation large, au sein d'une tendance haussière de fond

(BFM Bourse) - L'indice Nasdaq Composite poursuit ses oscillations franchement hachées, sous la forme d'une figure de consolidation à venir, probablement en triangle ou rectangle, figure dont l'amplitude de travail a été définie par la longueur du corps de la bougie hebdomadaire de la semaine 04.

Le marché gagne en prudence y compris sur les valeurs technologiques, même si la poursuite du bal des trimestriels achève de confirmer la suprématie des FANGAM. Le déploiement de la campagne vaccinale aux Etats-Unis, pays le plus endeuillé de la planète dans la pandémie de Covid-19, se poursuit avec la ferme volonté de la nouvelle administration Biden d'arriver à 100 injections à l'issue des 100 premiers jours de mandat. Par ailleurs, Mme J. Jellen, ancienne Présidente de la Fed et désormais Secrétaire au Trésor de la Maison Blanche, réunit la SEC et la Fed pour avancer, dans l'intérêt des actionnaires, sur les récents mouvements stratosphériques puis abyssaux sur, en particulier, le dossier GameStop.

Dans l'immédiat, c'est le retour des repères macroéconomiques qui va servir d'éclaireur à ce début de séance. Bonne nouvelle sur le front de l'emploi avec les conclusions de la traditionnelle enquête mensuelle du cabinet privé en RH ADP, qui estime à 174 000 le nombre de créations de postes dans le secteur privé (hors agriculture). Verdict vendredi avec le rapport mensuel fédéral pour le mois de décembre. A suivre à 16h00 l'indicateur baromètre d'activité ISM Services, ainsi que les stocks de brut à 16h30.

Du côté de l'actualité des poids lourds de la tech, Alphabet (ex Google) et Amazon ont tous deux publié des copies trimestrielles supérieures aux attentes de la communauté financière. Les GAFAM s'étant finalement imposé de façon cynique comme les grands gagnants de la crise sanitaire...

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

A très court terme, une nouvelle phase de respiration, s'est dessinée. Phase dont le cadre a été défini en ampleur le corps de la bougie hebdomadaire de la semaine passée. Une prise d'appui sur les 13 000 points est ainsi anticipé, avant reprise des velléités acheteuses dominatrices.

Concernant le profil graphique de fond, qui en dessine le trend: il reste puissamment haussier. Le gap haussier tracé mercredi 20 janvier, avec extension haussière immédiate, et inscription de nouveaux zéniths, milite pour une poursuite de l'ascension à court terme, soutenu par un effet psychologique appelé FOMO (Fear of Missing Out), soit la peur d'une frange d'investisseurs de rater une opportunité.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 13730.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 13000.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime