Nasdaq Composite : Une crispante partie de yoyo

(BFM Bourse) - Alors que V. Poutine évoque des progrès, sous forme "d'évolutions positives" dans les pourparlers avec l'Ukraine, le Nasdaq Composite (-0,95% hier à 13 129 points) est attendu en hausse ce vendredi. Une volatilité toujours aussi intense donc, dans un biais de court terme qui demeure baissier, au lendemain de la publication des derniers chiffres de l'inflation qui confirme la situation inconfortable dans laquelle la Fed va devoir gérer la remontée des taux. Elle achève le 16 mars une nouvelle réunion de son Comité de politique monétaire (FOMC), à l'issue duquel un relèvement de 25 pdb des Fed Funds est anticipé.

Le principal rendez-vous jeudi concernait la dynamique des prix aux États-Unis. L'indice des prix à la consommation, hors alimentation et énergie, est ressorti en hausse de 0,5% en rythme mensuel en février (+0,8% pour le panier le plus large). Même si ce chiffre ressort conforme aux attentes des économistes, ces derniers tablent désormais sur une nouvelle accélération de l'inflation au deuxième trimestre au regard de la flambée des prix des matières premières dans le contexte de la guerre en Ukraine.

Alors que la Fed est face à la quadrature cercle ("combattre l'inflation galopante sans pour autant que l'économie ne connaisse un atterrissage en catastrophe"), la Federal Reserve "n'a pas d'autre choix, elle doit intervenir.", pour William Gerlach, Directeur France d'iBanFirst "En revanche, elle va certainement tenter d'intervenir avec prudence, d'où une hausse de seulement 25 points de base."

J. Powell a clairement balayé l'option d'un double relèvement (soit 50 pdb d'un coup) le 16 mars, lorsqu'il évoquait la question la semaine passée, en audition semestrielle devant les Parlementaires.

"Trop d'incertitudes persistent concernant la guerre en Ukraine. En outre, la confiance des consommateurs américains a fortement chuté. Les deux dernières fois qu'elle était si bas et que la banque centrale avait entamé un cycle de durcissement monétaire, cela avait conduit systématiquement à une récession. C'était dans les années 70 et au début des années 80."

A suivre côté statistique ce vendredi justement, l'indice de confiance de consommateurs (U-Mich) en données préliminaires à 16h00. L'indicateur produit par l'Université du Michigan est attendu en contraction à 61,4.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Voici pour rappel, un certain nombre d'éléments clefs présentés mercredi dernier: "Une congestion est attendue entre les 13 330 points et les 14 445 points, soit une bande large où peut s'exprimer la nervosité des opérateurs. En cas de sortie par le bas, surtout dans des volumes épais, la situation technique devient problématique. La semaine 07 était à ce titre à très fort enjeu technique. Le niveau de clôture hebdomadaire, d'importance, est pratiquement sur les plus bas de la semaine."

A l'aune de la vigueur de la rupture de ce seuil les 13 330 points sont basculés en résistance majeure, et ce même si l'indice est venu terminer la séance de jeudi au-dessus. Les conditions techniques de la rupture sont en effet éloquentes: englobante baissière doublée d'un marubozu noir d'école. La mobilisation vendeuse aura duré toute la séance.

La mobilisation acheteuse tout au long de la séance jeudi 24/02 est impressionnante et valide davantage l'entrée dans une phase de grande volatilité. Nous restons toutefois négatif sous les 13 330 points dans l'immédiat. Après une courte phase de rééquilibrage des forces, où les volumes seront mis sous surveillance rapprochée, la formation d'une prochaine jambe baissière est envisagée. Dans l'immédiat, après une courte phase de rééquilibrage périlleux , dans des volumes divergents, le scénario d'une reprise de la baisse sous les 13 330 prend place. Avis positif à l'échelle de la seule séance à venir.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 12640.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Positif Résistance(s) : - Support(s) : -

