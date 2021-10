Nasdaq Composite : Une batterie de statistiques économiques au programme

(BFM Bourse) - C'est avec une salve de publications macroéconomiques que devront composer les opérateurs pour cette dernière séance de la semaine outre Atlantique. La plus tranchante de ces publications, dévoilée à 14h30, concerne la (sacro-sainte !) consommation, avec les ventes au détail. Selon les tout derniers chiffres du Census Bureau, ces ventes (hors automobile) ont progressé en septembre en rythme mensuel, de 0,8%, battant significativement les attentes (+0,5%). Cible manqué en revanche pour l'indice manufacturier de la Fed de New York (indice Empire State), qui fond de 34.3 à 19.8.

La Fed de NY a toutefois apporté les commentaires rassurants suivants: "les nouvelles commandes et les livraisons ont augmenté, mais moins que le mois dernier. L'indice des délais de livraison a atteint un niveau record. Les indicateurs du marché du travail ont indiqué une croissance continue de l'emploi et de la semaine moyenne de travail. Les entreprises étaient toujours très optimistes quant à l'amélioration des conditions au cours des six prochains mois." Enfin, les prix à l'import, en hausse de 0,4% en rythme mensuel sur septembre ont poursuivi leur progressé à un rythme moins effréné qu'anticipé.

Les prix, ou de tout autre baromètre de l'échauffement de l'économie, vont continuer d'être surveillés comme le lait sur le feu. "L'évolution de l'inflation préoccupe de plus en plus les investisseurs qui ne voient pas son reflux se mettre en place aussi rapidement que prévu", pour Vincent Guenzi, stratège de Cholet Dupont. "Effectivement, les conditions actuelles militent pour que l'inflation ne recule sensiblement qu'au premier semestre 2022. Cette hausse temporaire ne devrait pas alimenter une spirale inflationniste prix-salaire ni provoquer de réaction épidermique des Banques Centrales américaine ou européenne mais l'incertitude à ce sujet pourrait se prolonger quelque temps."

Vincent Manuel, Directeur des Investissements chez Indosuez Wealth Management, abonde: "cette donnée d’inflation pour septembre ressort relativement proche du consensus et valide la thèse que nous défendons depuis plusieurs mois d’un plateau d’inflation élevée au second semestre et au moins jusqu’à début 2022. Elle ne change fondamentalement pas la perspective sur le calendrier du « tapering » de la Fed attendu d’ici la fin d’année."

Hier l'indice Nasdaq Composite, indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine, et par nature riche en dossiers de croissance, regagnait 1,73% à 14 823 points, sur fond de reflux des taux longs (Treasuries à 10 ans).

A suivre l'indice de confiance des consommateurs (UoM) en données préliminaires à 16h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Côté technique, graphique et comportemental (champs au demeurant intimement liés), l'accumulation en quatre séances d'un marubozu noir, d'une structure englobante baissière et de trois "corbeaux noirs", le tout dans un niveau de participation relativement nourri, nous invite à déplacer le curseur vers davantage de prudence. La clôture sur les points bas hebdomadaires la semaine 37, immédiatement suivie d'un gap baissier majeur lundi 20/09, complète ce tableau. Les 28,29 et 30 septembre, cette combinaison se trois chandeliers dite en corbeaux noirs s'est répétée.

Quant à la tendance de fond (le trend), il est cependant loin d'être remis en cause à ce stade, les cours évoluant encore largement au-dessus de la moyenne mobile à 100 jours (en orange), qui ne s'infléchit que très légèrement. Premier objectif baissier sur les 14 410 points. L'indice a certes pu réintégrer in extremis vendredi 1er octobre la partie supérieure de sa moyenne mobile à 100 jours, à la faveur d'une ombre basse qui "sauve" l'allure de la bougie hebdomadaire, mais reste dans une position technique délicate à très court terme.

Avis neutre à l'échelle de la séance à venir.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 15000.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 14445.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime