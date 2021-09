Nasdaq Composite : Un rapport NFP déroutant, une psychologie de marché inchangée

(BFM Bourse) - Le rapport NFP (Non Farm Payroll), sans conteste le moment fort de l'agenda de la semaine, vient d'être mis en ligne par le Département du Travail. Déroutant au premier regard, ce rapport fédéral mensuel fait ressortir deux choses:

Premièrement, une progression plus forte qu'anticipé des salaires horaires moyens (+0,6% d'un mois sur l'autre), probablement due à la tension de pans entiers de l'économie (bâtiment, restauration).

Deuxièmement, une cible complètement manquée quant aux créations de postes dans le secteur privé, qui n'a "produit", hors secteur agricole, que 235 000 postes, contre un consensus optimiste à 720 000. Au mois de juillet pour rappel, l'économie américaine créait pratiquement 1 million d'emplois.

Quant au taux de chômage a bel et bien poursuivi son reflux, pour atteindre 5.2% de la population active.

Des chiffres finalement mi-figue, mi-raisin, qui ne vont ni alimenter le moulin des plus "colombes" ni des plus "faucons" de la Reserve fédérale.

En préouverture en tous cas, les principaux indices sur actions sont attendus à des niveaux proches de l'équilibre après la publication du NFP.

Les valeurs technologiques de croissance, dont regorge l'indice Nasdaq Composite, devraient continuer de flotter sur ou non loin de leurs sommets historiques, en particulier pour les plus grosses et emblématiques capitalisations: Alphabet, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, Netflix, et Tesla.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le dépassement du seuil hautement psychologique des 15 000 points est désormais validé par l'extension haussière des cours. Nous basculons en support ce niveau graphique contre lequel, à terme, un pullback n'est pas à exclure.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 16000.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 15000.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

