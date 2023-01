Nasdaq Composite : Un millesime 2022 épouvantable

(BFM Bourse) - Première séance de l'année 2023 ce mardi pour l'indice Nasdaq Composite, qui sort d'un cru 2022 au goût épouvantable. L'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine aura subi de plein fouet le raffermissement de la politique monétaire américaine. Sa coloration très puissante en valeurs de croissance, principalement sur la tech, en a fait une victime idéale pour les prises de profits appuyés, à mesure que les rendements des obligations d'Etat se réchauffaient. Au final, l'indice aura reflué de 33%, c'est-à-dire qu'il a perdu un tiers de sa valeur au 31/12/21....

La problématique va être double en ce début 2023: d'une part la gravité et les conséquences de la situation sanitaire en Chine, et d'autre part la confirmation ou non d'un reflux de l'inflation.

"Alors que l'on parle de plusieurs centaines de millions de nouveaux cas en quelques jours, l'impact sur l'économie chinoise est immédiat" relève Thomas Giudici (AURIS Gestion). "Les indicateurs d'activité publiés pour le mois de décembre sont ainsi ressortis en forte baisse et sont inférieurs à ceux d'avril, lors du confinement strict de Shanghai."

Côté inflation, la semaine sera particulièrement dense en repère sur l'emploi, dont les degrés de tensions sont une composante essentielle de l'équation de la hausse des prix. A suivre en particulier les nouvelles offres d'emplois (JOLTS) mercredi, l'enquête du cabinet ADP et les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage jeudi, et en point d'orgue vendredi le rapport NFP sur l'emploi dans le secteur privé (hors agriculture).

Le marché s'attend à une stabilisation du taux de chômage à 3,7% de la population active et à une décélération du rythme de hausse des salaires dans le secteur privé (hors agriculture), à +0,4% en rythme mensuel.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le drapeau (11 novembre / 14 décembre) est désormais rompu, dans des conditions de volumes qui font sens. Le reliquat du gap du 10 novembre est désormais pleinement comblé, sans isolement de séances; l'indice a deux "points de chute" de court terme (10 260 touchés mercredi, puis le seuil symbolique des 10 000 points), avant d'envisager une réaction technique de contestation. L'oscillatoire RSI laisse augurer une marge baissière courte avant ce rebond technique. Pas de quoi toutefois initier de position vendeuse confortable.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 10960.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 10260.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil BFM Bourse Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime