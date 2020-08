Nasdaq Composite : Trump court-curcuite le Congrès, le marché y est indifférent

(BFM Bourse) - L'indice Nasdaq Composite (-0,87% à 11 010 points) a légèrement reculé vendredi, sur des prises de bénéfices hautement légitimes sur ces niveaux de cours d'une grande fermeté. L'indice phare de valeurs technologiques, qui inscrivait jeudi un nouveau zénith, ne semblait nullement ému (au contraire !) par les derniers développements dans la guerre froide technologique sino-américaine.

Le président des États-Unis a encore mis le feu aux poudres jeudi en signant un décret de nature à envenimer les relations avec la deuxième puissance économique de la planète. Sa décision interdit de fait, d'ici 45 jours, "toute transaction de personnes sous juridiction américaine" avec ByteDance, la maison-mère chinoise de TikTok. Une mesure du même ordre a été prise pour la plateforme WeChat, qui appartient au géant chinois Tencent.

L'attention des opérateurs outre Atlantique s'est clairement portée en fin de semaine dernière sur l'emploi. Le Département américain du Travail publiait un rapport pour juillet plutôt rassurant, au regard des attentes en tous cas. Dans le détail, le contenu du rapport NFP (Non Farm Payroll) a provoqué un certain soulagement, avec des cibles dépassées pour le taux de chômage (10.2%), le nombre de postes créées dans le privé (1 763 000, hors emplois agricoles), et la dynamique des salaires (+0.2% en rythme mensualisé).

Face aux manques d'avancées dans les négociations entre Démocrates et Républicains sur le plan de relance aux États-Unis concernant de nouvelles mesures d'aide aux collectivités, entreprises et ménages frappés de plein fouet par les conséquences de la pandémie, Donald Trump a décidé de procéder au déblocage des fonds par décrets. Une situation délicate dans le sens où ce "contournement" du Congrès, en passant par des ordonnances, a toutes les chances d'être contesté par le Congrès, traditionnellement décisionnaire en matière budgétaire.

Aucun chiffre statistique majeur ne figure à l'agenda en ce tout début de semaine. A suivre tout de même les nouvelles offres d'emploi (JOLTS) à 16h00 (Heure de Paris). L'agenda se densifie dès demain avec l'indice des prix à la production pour juillet attendu, dans son assiette la plus large, en progression de 0.3%.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaines continue de construire son trend haussier au-dessus d'une moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé), courbe de tendance de court terme qui constitue un repère dynamique intéressant contre lequel, à terme, l'indice vient réaliser régulièrement des rejets graphiques. Avis neutre à l'échelle de la séance à venir, dans un climat marqué par davantage de prudence.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 12000.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 10300.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

