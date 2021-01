Nasdaq Composite : Tourne la page Trump au zénith

(BFM Bourse) - Les scènes chaotiques de mouvements insurrectionnels de manifestants pro Trump pénétrant dans le Capitole auront choqué bien au-delà de l'Amérique, mais laissé de marbre les marchés financiers américains. Wall Street a continué d'applaudir, avec une prime pour les valeurs les plus cycliques, la victoire du camp démocrate, y compris au Sénat. L'indice qui nous intéresse plus particulièrement ici, le Nasdaq Composite, bien que sur des niveaux de fermeté très importants (proche de son zénith) a reflué mercredi (-0,61% à 12 740 points), confirmant son entrée dans une phase un peu plus prudente. Les poids lourds du secteur technologique sont les perdants (à court terme tout du moins) du basculement côté démocrate de la Chambre Haute, à l'inverse des titres des producteurs de cannabis. Le Nasdaq en compte un certain nombre, comme Canopy Growth (+11,58% à 30,17$), Cronos (+15,03% à 8,65$), Aphria (+11,87% à 8,39$), ou Tilray (+13,25% à 10,77$). Aurora Cannabis (+5,88% à 10,27$) étant pour sa part coté sur le NYSE.

Au chapitre statistique, les regards se tournent déjà vers la publication du rapport NFP (Non Farm Payroll), rapport fédéral sur la santé de l'emploi aux Etats-Unis pour le mois de décembre. Dores et déjà, les investisseurs ont eu un "avant-goût" un peu amer avec la publication hier mercredi, de l'enquête du cabinet privé en ressources humaines ADP: l'économie américaine aurait détruit en décembre 133 000 postes dans le secteur privé (hors agriculture), contre des créations attendues à hauteur de 60 000. Verdict demain à 14h30. Dans l'immédiat, ce sont les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage qui viennent d'être publiées, elles ressortent non loin de la cible, à 787 000 nouvelles inscriptions pour la semaine du 28 décembre au 03 janvier, selon le Département du Travail. Par ailleurs, et pour être complet sur ce chapitre statistique, le creusement du déficit commercial américain sur le mois de novembre, à plus de 68 Milliards de dollars, a manqué, de peu il est vrai, la cible.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La dynamique des futures sur indice Nasdaq laissant entrevoir la possibilité d'une ouverture en gap haussier ce jeudi met à mal notre scénario développé hier, à savoir celui du développement d'une courte jambe de correction. Nous reprenons donc notre base de travail initial. L'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine poursuit son ascension au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé), depuis la validation d'un gap traversant le 04 novembre. L'avis de court terme reste positif tant que les cours clôtureront au-dessus de cette courbe de tendance. En cas de clôture à terme, en deçà, une jambe corrective en direction de la moyenne mobile à 100 jours (en orange), prochain garde-fou sera à prévoir.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 12540.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Positif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime