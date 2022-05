Nasdaq Composite : Tableau assombri sous les 12 640 points

(BFM Bourse) - Les valeurs phare de la cote technologique américaine ont essuyé un revers important hier, provoquant le repli de l'indice Nasdaq Composite de près de 5% hier (-4,99% à 12 317 points). Non seulement les gains engrangés après l'issue du FOMC de mercredi ont été retracés, mais l'indice a été "chercher" encore plus bas, dans des volumes encore plus forts. Alors que le marché semblait rassuré à l'idée que J Powell écarte l'éventualité d'un prochain relèvement de 75 points de base des Fed Funds (après +50 pdb mercredi), les opérateurs craignent que la Fed ne soit acculée, et donc obligée de prendre à terme des mesures de grande fermeté pour contrôler l'inflation galopante (+8,5% en rythme annuel, alimentation et énergie incluses). D'où un passage des Treasuries 10 ans au-delà de la barre symbolique des 3%.

La Fed surveille comme le lait sur le feu les événements pouvant faire gonfler (comme dégonfler) assez rapidement certains prix, comme la guerre en Ukraine et la mise au ralenti des capacités de production en Chine. Elle surveille tout autant le degré de tension sur le marché de l'emploi, pour anticiper toute spirale prix / salaires. Justement ce vendredi est le jour de publication du rapport NFP (pour Non Farm Payrolls) pour le mois d'avril. Dans le détail, c'est un soulagement relatif qui ressort sur ce point, avec un taux de chômage qui reste quasi stable à 3.6% de la population active (3,4% attendu) et une hausse des salaires horaires moyens contenue, à +0.3%. Enfin, l'économie américaine a créé 428 000 postes dans le secteur privé (hors agriculture).

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le mince trading range que nous identifiions entre 13 330 et 13 838 points a été rompu dans des conditions de volumes, de volatilité, et de bougies très significative. Le marubozu tracé jeudi 21/04 témoigne en particulier d'une mobilisation du camp vendeur tout au long de la séance, jusqu'à une clôture quasiment exactement sur les points bas, ouvrant la voie à un objectif baissier CT à 12 640 points. Ce dernier a été rompu, après une hésitation bigrement nerveuse sur la seconde partie de la semaine passée. Nous précisions vendredi dernier que "l'allure de la bougie hebdomadaire aura son importance." Elle est en effet bien peu avenante, et c'est d'ailleurs la quatrième fois en quatre semaine que l'indice clôture sur ses points bas hebdomadaires. Un pullback plus tard, les warnings s'allument.

Nous précisions jeudi : "Le rebond de contestation amorcé mercredi ne sera vraisemblablement pas suivi d'une extension sur gap haussier: une structure en harami est envisagé ce jeudi." En réalité, l'indice a été au-delà du harami en venant rompre brutalement les points bas du 4 mai et donc le seuil des 12 640 points. Les risques de nouvelle clôture sur les points bas hebdomadaires sont importants.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 12640.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime