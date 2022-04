Nasdaq Composite : Sous les 12 640 points, un risque d'accélération des dégagements

(BFM Bourse) - Toujours très nerveux, le Nasdaq Composite a inscrit une nouvelle fois une bougie en marubozu mardi (la quatrième en cinq séances), première étape de la validation de la rupture d'une zone de garde-fou technique à 12 640 points. Dans un environnement obligataire qui continue à se réchauffer, venant mécaniquement apporter un peu d'ombre à tout un pan de la cote (les dossiers emblématiques de croissance, dont l'indice regorge), le Nasdaq Composite perd plus de 20% depuis le début de l'année.

"Pour le moment, l’année 2022 a été particulièrement compliquée pour les marchés actions américains et il est remarquable que les phases baissières aient été déclenchées par des chocs de taux réels, provenant eux-mêmes directement de nouvelles informations sur la stratégie de réduction du bilan de la Fed", analyse Bastien Drut, Responsable de la Macro Stratégie Thématique, CPR AM. "Le durcissement régulier de la communication de la Fed sur les derniers mois a été l’un des déterminants les plus importants de l’évolution des marchés actions et permet d’expliquer des différences de performances significatives selon les secteurs..."

A l'issue du prochain FOMC les 03 et 04 mai prochain, un relèvement de 50 points de base est quasiment acquis, sans pour autant écarter formellement l'hypothèse d'un relèvement de 75 points de base, pour "marquer le coup" définitivement.

A suivre, en plein cœur du bal des trimestriels des grands groupes, Microsoft, Alphabet et Texas Instruments, les deux derniers ayant rendu une copie inférieure aux attentes. A suivre également Tesla (-12,18% hier à 876,42$), les investisseurs se montrant inquiets à la perspective de voir E. Musk diminuer sa participation en vue de finaliser le financement de la totalité des parts de Twitter.

Au chapitre statistique, passé au second plan hier, les opérateurs ont composé avec la publication des commandes de biens durables pour le mois de mars, en hausse de 1,1% en rythme mensuel, hors équipements de transport. Par ailleurs, l'indice de confiance des consommateurs américains (Conference Board) est resté quasi parfaitement stable à 107,3, légèrement sous les attentes. Cibles manquées ce mercredi, à la fois sur la balance commerciale des biens et les stocks des grossistes.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le mince trading range que nous identifiions que 13 330 et 13 838 points a été rompu dans des conditions de volumes, de volatilité, et de bougies très significative. Le marubozu tracé jeudi témoigne en particulier d'une mobilisation du camp vendeur tout au long de la séance, jusqu'à une clôture quasiment exactement sur les points bas, ouvrant la voie à un objectif baissier CT à 12 640 points. Ce dernier a été touché hier, et l'enjeu jusqu'à la fin de la semaine, va être sa préservation, ou non. En deçà, une zone de danger est identifiée.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 13330.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime