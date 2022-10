Nasdaq Composite : Seconde partie de semaine sous le signe de l'emploi américain

(BFM Bourse) - Après deux séances de vif rebond (en valeur absolue en tous cas), le Nasdaq Composite, indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine, est déjà dans de moins bonnes dispositions, à mesure qu'approche de verdict du rapport mensuel NFP. La publication de l'enquête mensuelle fédérale sur l'état de santé de l'emploi américain, demain à 14h30, constituera un vrai test, quant au niveau de tension du marché du travail, niveau lui-même générateur d'inflation... La Fed adaptera agressivité du ton de ses prochains discours en fonction.

Pour rappel, sa priorité numéro UN reste la lutte contre l'inflation, dont la spirale prix / salaires serait la pire expression, quitte à donner un coup de frein à l'activité économique. Mais justement, "alors que le ralentissement de l’activité économique risque d’entraîner une contraction de la croissance des bénéfices, la prochaine saison de publication des résultats sera déterminante et devrait refléter une détérioration des marges" avertit Vincent Manuel, Chief Investment Officer, Indosuez Wealth Management. "La confirmation de cette hypothèse entraînerait une nouvelle correction sur les marchés actions."

Dans l'immédiat, les opérateurs viennent de prendre connaissance des inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage pour la semaine du 26 septembre au 02 octobre, en hausse à quasiment 220 000 unités. Un chiffre paradoxalement accueilli sans crispation aucune, dans une économie qui "manque" cruellement d'actifs postulant, dans certains secteurs.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Côté graphique, technique et chartiste, les 11 460 points, mis sous surveillance, ont lâché, dans des conditions de volatilité et de volumes donnant du crédit au message baissier. Une rupture de ligne de cou chartiste est pleinement validée, donnant le signal à l'entrée dans une nouvelle base de travail, entre 10 560 et 11 460 points. Très rapidement les oscillations ont fondu au cœur de cette zone. Une phase nerveuse traduite par des hachures en court range est l'option privilégiée pour les séances à venir. La volatilité peut donc s'accroitre davantage, avec l'alternance de séances de forte hausse et de forte baisse. Un range court dans le temps, mais d'une potentielle amplitude importante.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 11460.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 10560.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

