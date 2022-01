Nasdaq Composite : Quelques frémissements sur les Treasuries à 10 ans

(BFM Bourse) - Hier les principaux indices américains sur actions clôturaient en ordre dispersé, en raison de l'impact différencié d'un frémissement des taux longs américains. Le Dow Jones, riche en valeurs bancaires et industrielles, donc orienté Value, parvenait à gagner 0,59% à 36 799 points, tandis que le Nasdaq Composite, riche en dossiers technologiques de croissance, subissaient quelques prises de profits (-1,33% à 15 622 points). Les Treasuries à 10 ans refluent déjà, à proximité immédiate des 1,65, permettant au Nasdaq de limiter vraisemblablement les pertes à l'ouverture ce mercredi.

Au chapitre statistique hier; deux déceptions au sens de l'écart au consensus, concernant l'ISM manufacturier, à 58.7, en nette contraction malgré un 19ème mois consécutif d'expansion (score supérieur à 50), et les nouvelles offres d'emplois (JOLTS), qui ont manqué les attentes. De quoi orienter la loupe vers l'enquête ADP qui sera publiée cet après-midi, avant le rapport fédéral NFP vendredi.

Timothy R. Fiore, CPO de Ryder, et membre de l'ISM, a commenté les chiffres de l'indicateur avancé: "Le secteur manufacturier américain reste dans un environnement axé sur la demande et limité par la chaîne d'approvisionnement, avec des indices clairs d'améliorations des ressources en main-d'œuvre et des performances de livraison des fournisseurs. Les pénuries de matériaux de bas de gamme, les prix élevés des produits de base et les difficultés de transport des produits continuent de nuire à la consommation. Les problèmes mondiaux liés à la pandémie de coronavirus – absentéisme des travailleurs, fermetures à court terme en raison de pénuries de pièces, roulement du personnel et problèmes de chaîne d'approvisionnement à l'étranger – continuent d'avoir un impact sur la fabrication."

A suivre ce mercredi pour les États-Unis, les stocks de pétrole à 16h30 et les Minutes de la Fed à 20h00.

Les investisseurs viennent de prendre connaissance des résultats de l'enquête ADP (Automatic Data Processing) sur l'emploi. Selon le cabinet privé en ressources humaines, l'économie américaine a crée au mois de décembre 807 000 postes dans le secteur privé (hors agriculture), battant très largement la cible, au plus haut depuis le mois de mai.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Concernant le cadre technique de fond, à ce stade inchangé:

Depuis le 28 octobre et l'inscription de nouveaux sommets historiques après ceux du 07 septembre, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine clôture systématiquement sur les points hauts de séance, dans des volumes nourris, qui ne se contractent que très peu. Le camp acheteur, pleinement mobilisé, ne se pose pas de question. Une droite oblique (tracé en noir) symbolise parfaitement l'appétit de fond des acheteurs, ainsi que leur mobilisation dans la durée.

A court terme:

L'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine vient de réaliser un double appui assez net sur sa moyenne mobile à 100 jours (en orange) qui constitue plus que jamais un "juge de paix" technique et graphique. Dans l'immédiat, l'englobante baissière tracée mardi invite à la retenue.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 15901.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 15000.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime