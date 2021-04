Nasdaq Composite : Profite du reflux des Treasuries à 10 ans

(BFM Bourse) - Le frémissement très contenu des Treasuries à 10 ans après la présentation du plan de relance (volet infrastructures) présenté par Joe Biden hier devrait permettre au Nasdaq Composite, particulièrement sensible au retour de thématique inflationniste de défendre fermement les 13 000 points ce jeudi.

Depuis Pittsburgh (Pennsylvanie), le Président américain a présenté hier une proposition de plan d'infrastructures (baptisé Build Back Better, ou BBB), d'une enveloppe de 2 000 Milliards de dollars sur 8 ans, sans surprise majeure quant à l'enveloppe. Plan qui serait financé en partie par une augmentation de l'impôt sur les sociétés. Après avoir dépassé les 1,750%, les Treasuries à 10 ans, rendement des obligations d'État américaines à long terme, refluaient légèrement sous les 1,70%.

Il faut dire que l'enveloppe est plutôt dans la partie basse de ce que qui était attendu. Quoiqu'il en soit, le plan est ambitieux, "historique" selon J. Biden, qui a détaillé des investissements inédits depuis plus d'un demi-siècle, notamment dans les routes, le ferroviaire, le remplacement de canalisations en plomb, le passage à l'énergie verte, notamment dans les services de mobilité de la fonction publique.

Selon John Plassard (Mirabaud), "le plan d'infrastructure de Joe Biden tient toutes ses promesses et pourrait en l'état être adopté avant la fin de l'année. Son financement (à travers des très fortes hausses d'impôts) devrait cependant faire grincer des dents plusieurs personnes dans le camp des Républicains."

A suivre à 16h00 le PMI (ISM) pour l'industrie. L'attention sur cette seconde partie de la semaine côté macroéconomie se porte sur l'emploi. Hier, le cabinet privé en ressources humaines ADP a dévoilé dans son enquête mensuelle des créations de postes dans le secteur privé (hors agriculture) au-delà des 500 000, mais légèrement sous les attentes. Ce jeudi, les opérateurs ont pris connaissance des inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, qui, à 719 000, ont déçu par leur écart au consensus, écart de plus de 40 000 nouvelles inscriptions. Les opérateurs vont maintenant aborder, demain, avec attention, la publication du rapport fédéral par la Département du Travail, sur l'emploi (hors agriculture) pour le mois de mars.

A suivre côté valeurs Micron Tech. (88,21$ en données de clôture mercredi), en ébullition avant-Bourse après la publication de prévisions de résultats T3 au-delà des attentes.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Les 13 000 points s'affirment de plus en plus comme un juge de paix technique en deçà duquel les salles des marchés cherchent de l'air et au-dessus duquel elles respirent. Une nouvelle séance intégralement au-dessus de ce seuil se profile ce jeudi, avec l'appui de Treasuries à 10 ans dont la température reste "contenue". Le rendement des obligations d’État américaines refluait sous les 1.70% peu avant l'ouverture des débats sur les actions.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 13000.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Positif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime