Nasdaq Composite : Pause sur des niveaux de cours jamais visités

(BFM Bourse) - Hier le Nasdaq Composite (+0,45% à 12 519 points) se distinguait, face aux indices généralistes ou élargis, comme le Dow Jones (-0,49% à 30 069 points) ou le S&P 500 (-0,19% à 3 691 points), plus sensibles à la "dimension sanitaire". Car si l'actualité récente côté vaccin a provoqué un soulagement intense, la flambée inédite des cas de Covid-19 depuis le retour des fêtes de Thanksgiving, alarme.

Rappelons que la flambée épidémique, entre baisse des températures et fêtes de fin d'année, est hors de contrôle outre Atlantique. Selon les données de l'Université Johns Hopkins, dont les travaux font autorité en la matière, plus de 227 000 nouveaux cas ont été enregistrés vendredi en 24 heures. Un sinistre record. Autre record, non moins sinistre: les Etats-Unis restent le pays le plus endeuillé de la planète avec plus de 283 000 décès. Face à cela, la Californie a réimposé des mesures de restrictions tandis que le gouverneur de New York menace d'interdire la restauration en salle dans la ville si le nombre d'hospitalisation continue de grimper.

"Cette annonce renforce aussi, aux yeux de nombreux investisseurs, la probabilité du vote rapide d’un nouveau plan de soutien à l’économie au Congrès…", peut on lire dans une note matinale d'Aurel BCG. Car les débats font rage entre Républicains et Démocrates sur le budget et le plan de relance.

"Pour les marchés, du point de vue économique, il s’agira de faire la part des choses entre une vraie embellie sur le plan sanitaire en cours d’année, voire plutôt en deuxième partie d’année, et un court terme qui restera fragile à cause de la propagation de la maladie.", avertit H Goulletquer (La Banque Postale AM).

En cassant le plafond des 12 000 points, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine a libéré davantage d'énergie acheteuse la semaine passée, sans pour autant exclure le scénario, à terme, d'un pullback, voir celui, contrariant, d'un retour sur la moyenne mobile à 100 jours (en orange). Dans tous les cas le trend (biais de fond) reste puissamment haussier. Dans l'immédiat, l'heure est à la respiration légitime des cours, comme l'aura illustré le doji tracé jeudi, dans des volumes quelconques.

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 13000.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 12500.00 points relancerait la pression vendeuse.

