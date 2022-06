Nasdaq Composite : Pattern chartiste à ligne de cou oblique

(BFM Bourse) - En dépit d'une ouverture probable en territoire vert, l'ambiance devrait rester bien fraîche sur les principaux indices sur actions outre Atlantique, et tout particulièrement sur le Nasdaq Composite, dont la nature même de sa composition le rend particulièrement sensible aux tours de vis répétés dans grandes banques centrales. Ces dernières "ne peuvent plus, comme avant, venir à la rescousse et relancer la machine en cas de crise compte tenu des forces inflationnistes à l’œuvre (rapatriement des chaînes de production, transition énergétique, évolution de la structure de l’épargne)", comme nous le rappellent les stratégistes de CARMIGNAC. "C’est une vraie source de préoccupation car de nombreuses bulles se sont constituées dans le sillage des mesures de soutien prises depuis plusieurs années dans le monde entier. Or, historiquement, les hausses de taux ont quasiment systématiquement conduit à l’éclatement de bulles spéculatives et/ou des crises sur les marchés."

Powell poursuit son audition semestrielle devant les parlementaires. La bataille contre l'inflation engagée par la banque centrale des Etats-Unis risque d'engendrer une récession de la première économie mondiale, comme l'a reconnu à demi-mot Jerome Powell, le patron de la Fed. La deuxième partie de l'audition du patron de la Réserve fédérale américaine est prévue ce jeudi devant la Chambre des représentants. La teneur du discours sera vraisemblablement calquée sur celui émis lors du grand oral devant les parlementaires la veille. A savoir celui d'une détermination forte à faire reculer le gonflement des prix.

Au chapitre statistique, les opérateurs viennent de prendre connaissance des nouvelles inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, à près de 230 000 nouvelles unités, quasi-parfaitement dans la cible. Toutes les statistiques liées à l'emploi sont particulièrement scrutées en ce moment tant la hantise de la Fed est le spectre de l'entrée dans une boucle prix / salaires. A suivre demain les données révisées de l'indice de confiance U-Mich de la confiance du consommateur américain.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La matrice de travail reste inchangée, baissière malgré la réaction au demeurant timide hier au regard du reflux initial.

Le mince trading range que nous identifiions entre 13 330 et 13 838 points a été rompu dans des conditions de volumes, de volatilité, et de bougies très significative. Le marubozu tracé jeudi 21/04 témoigne en particulier d'une mobilisation du camp vendeur tout au long de la séance, jusqu'à une clôture quasiment exactement sur les points bas, ouvrant la voie à un objectif baissier CT à 12 640 points. Ce dernier a été rompu, après une hésitation bigrement nerveuse sur la seconde partie de la semaine 17.

Le niveau de clôture de vendredi par rapport aux points bas hebdomadaires, que nous mettions sous surveillance, apporte une lecture baissière supplémentaire. La très nette divergence cours / volumes est peu avenante depuis le 25 mai, a été suivie par une libération d'énergie vendeuse en sortie par le bas d'un micro-diamant, suivi de la formation de deux gaps baissiers amples, dont le dernier n'a été regagné qu'en partie mercredi 15.

Un fragile garde-fou oblique est mis sous surveillance très rapprochée. Nous l'avons représenté en noir et en pointillés sur le graphique ci-dessous. Il supporte fragilement un pattern chartiste, et en constitue sa ligne de cou oblique.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 11244.00 points.

