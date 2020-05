Nasdaq Composite : Nous ne sommes plus sur une zone d'achat

(BFM Bourse) - L'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine a ouvert hier quasiment sur la borne haute du gap baissier de rupture du 24 février, et les tentations de prises de bénéfices ont été trop fortes à ce stade du rally, le Nasdaq Composite a perdu du terrain tout au long de la séance, pénalisé par les semi-conducteurs et les GAFAM. L'indice, qui a sous-performé le Dow Jones et le S&P 500, est toutefois parvenu à grappiller quelques points en clôture, à +0,17% à 9 340 points. Le mouvement d'euphorie dure depuis le début du mois d'avril, avec le soutien sans faille de la Fed, la poursuite du processus de sortie de confinement, et les espoirs de découverte d'un vaccin contre le Covid-19.

A ce sujet, l''entrée en phase d'essais cliniques (sur des volontaires humains) d'un nouveau projet de vaccin, celui de Novavax (+166% depuis le début du mois), contribue également à l'optimisme des opérateurs qui font le pari qu'au moins un des projets parmi les nombreux en cours aboutira à mettre au point un vaccin suffisamment efficace.

Au chapitre statique hier, l'indice des prix de l'immobilier (+0.1% en rythme annuel) est ressorti nettement sous les attentes, tandis que, toujours sur le front immobilier, l'indice S&P Case Schiller (prix dans 20 agglomérations représentatives), est ressorti à +3.9%. L'indice de confiance des consommateurs (CB) est pour sa part ressorti en légère hausse moins importante qu'anticipé, à 86.6. A suivre ce mercredi, l'indice manufacturier de la Fed de Richmond (cible à -40) à 16h00 et le Livre Beige de la Fed (20h00, Heure de Paris).

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine, en comblant l'ample gap de rupture du 24 février, est en phase finale de l'expression d'un "retracement" à 100% du violent reflux achevé en capitalisation le 16 mars. Nous nous orientons à court terme vers la formation d'un double sommet à haut risque.

Rappel du scénario alternatif:

Un comblement complet de ce gap (c'est fait, mais à la baisse), puis un franchissement sans hésitation, suivi quasi immédiatement d'un sommet historique avec l'appui de la participation de nombreux opérateurs, et la fédération de l'ensemble des sous-secteurs viendrait invalider le cadre général de travail proposé. Pour l'instant, les cases sont loin d'être cochées.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 9838.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 8600.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime