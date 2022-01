Nasdaq Composite : Netflix essuiera les plâtres après-Bourse

(BFM Bourse) - Le reflux des Treasuries 10 ans en direction des 1,80 devrait apporter un peu de répit à l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine, qui a perdu hier 1,15% à 14 1340 portant son reflux à 8,34% depuis le début de l'année. Pour continuer à séduire, l'épreuve des résultats trimestriels (et donc annuels) sera déterminante. Parmi les poids lourds de l'indice, Netflix ouvrira le bal ce jeudi, après Bourse.

"Certaines colombes de la Fed ont récemment déclaré avoir été surprises pas le « niveau élevé et la persistance de l’inflation », en lien notamment avec ces tensions logistiques mondiales. Ce qui finit par renforcer la conviction du marché que la Fed va devoir normaliser sa politique monétaire de façon dynamique", retient Alexandre Baradez (IG France).

"C’est donc une normalisation de la politique monétaire beaucoup plus rapide que la précédente qui va s’opérer dans les mois qui viennent. Et les marchés américains ont commencé à intégrer cette évolution depuis le début du mois avec un rebond des taux et un repli des valeurs de croissance et notamment les valeurs technologiques."

Alors que le scénario de trois épisodes de relèvements de taux fédéraux sur l'année 2022 semble acquis, depuis le ton particulièrement ferme des dernières Minutes, compte-rendu du FOMC de décembre, un scénario à 4 relèvements n'est pas exclu. Le patron de JP Morgan s'attend à la réalisation de ce scénario: Jamie Dimon anticipe que l'inflation se maintiendra bien au-delà de l'objectif de 2% de la Fed en 2022 et mise donc sur plus de 4 hausses de taux de la banque centrale cette année, ce qui engendrera davantage de volatilité.

Les valeurs qui se "paient" le plus cher, à savoir principalement les solides dossiers de la tech américaine dont la progression des résultats est anticipée à longue échéance, sont en première ligne lorsqu'un reflux boursier se prépare. Ce qui ne signifie pas que la dynamique haussière de fond est en péril. Mais que les risques de correction sont réels, et que l'amplitude de cette correction doit s'apprécier à l'aune des avancées initiales...

C'est dans les grandes lignes la matrice générale de travail de ce début d'année. Dans l'immédiat cependant et dès l'ouverture, le Composite devrait retrouver un peu d'air, grâce à quelques achats à bon compte.

Côté statistique, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage pour la semaine ont manqué de peu les attentes, à 286 000 nouvelles unités, tandis que le Philly Fed (indice manufacturier de la Fed de Philadephie) a s'est hissé à 23,2 points battant la cible.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La droite oblique symbolisant le trend de fond a été rompue, et après pullback le 12 janvier, l'indice est reparti à la baisse, les investisseurs se mobilisant tout au long de la séance. C'est désormais un gap sérieux qui se prépare, venant confirmer une entrée dans une phase corrective. Sans réintégration rapide des 15 000 points, une glissade progressive vers les 14 180, puis les 13 330 points, serait la matrice de travail des prochaines semaines. Avis positif à l'échelle de la séance à venir.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 14180.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Positif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

