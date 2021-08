Nasdaq Composite : Les valeurs de croissance y trouvent leur compte

(BFM Bourse) - L'indice Nasdaq Composite, qui regroupe un nombre important de valeurs de croissance, est reparti de l'avant vendredi, inscrivant de nouveaux sommets absolus à 15 129 points, avec un sentiment de soulagement après le discours de J. Powell, pourtant très (trop ?) attendu.

Aucune précision n'a été apporté sur le calendrier de début d'une diminution du programme de rachats d'actifs (tapering), à savoir qu'il reste conditionné à une confirmation de l'amélioration de la santé de l'emploi. En ce sens, le rendez-vous vendredi de la publication du rapport fédéral d'août sera importante, et dans une moindre mesure, la publication mercredi de la traditionnelle enquête du cabinet privé en Ressources humaines ADP.

Mr Powell n'a pas donné de calendrier, alors que "les investisseurs attendaient des indications sur une date précise d'une réduction des achats de titres (le fameux "tapering")", rappelle Timo Emden, analyste chez Emden Research.

En quête d'éclaircissements sur l'évolution de la politique monétaire de la Fed, les marchés ont bien encaissé le statu quo annoncé par le patron de l'institution, et devront désormais attendre la prochaine réunion fin septembre prochain pour avoir une idée plus précise sur la normalisation monétaire à venir.

"La vue d'ensemble demeure inchangée : c'est une Fed qui est très accommodante malgré la nuance du taper à court terme", synthétise Thomas Costerg, Economiste Senior US chez Pictet Wealth Management . Powell reste davantage plus inquiet des forces désinflationnistes qu'inflationnistes. Il ne croit pas à un nouveau régime d'inflation post Covid. C'est aussi une Fed qui est beaucoup plus sensible au cycle économique et financier américain, et donc beaucoup plus frileuse de prendre un risque d'erreur monétaire.

"Le président de la Fed Jerome Powell donne un speech conforme aux attentes. En particulier l'horizon du ‘taper' reste pour la fin d'année, comme déjà dit dans les minutes du FOMC, tandis qu'il sépare comme attendu le taper de la première hausse des taux, qui pour lui répond à un test économique plus exigeant." Le rapport NFP (Non Farm Payrolls) qui sera publié ce vendredi sera à ce titre riche d'enseignement.

Le trend de fond reste haussier sur l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine, et le dépassement net de la barre symbolique des 15 000 points est un fait technique important qui repousse l'échéance de la formation d'une phase corrective marquée. Néanmoins, l'entrée dans une phase volatile et nerveuse, c'est à dire avec moins d'inconditionnalité à l'achat reste envisagée.

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 16000.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 15000.00 points relancerait la pression vendeuse.

