Nasdaq Composite : Les IPC méritent une relecture

(BFM Bourse) - Après une semaine de gains exceptionnels en valeur absolue (+8,10%) dans la foulée de l'annonce d'un tassement sensible de l'inflation outre Atlantique, le Nasdaq Composite, par nature-même de sa composition, extrêmement sensible à l'évolution des rendements des obligations souveraines, devrait entrer dans une phase de consolidation, à l'approche de rendez-vous statistiques à partir de demain, et en pleine digestion des derniers indices des prix à la consommation. Une lecture fine de ces derniers doit prévenir l'investisseur de tout optimisme excessif.

Ce "recul de l’inflation est surtout lié au secteur de la santé", avertit en particulier Vincent BOY, qui signifie par là que le changement de méthodologie dans le calcul des frais de santé a un impact sensible sur les IPC. Par ailleurs, comme le relève Jeanne Asseraf-Bitton, responsable de la recherche et stratégie de BFT Investment Managers, "les prix des services hors énergie restent fermes en raison de la composante « logement » qui accélère encore."

Pour rappel sur le mois d'octobre, en rythme annualisé et corrigé des variations saisonnières, les prix hors alimentation et énergie ont progressé de 6,3%.

Si l'agenda statistique est désert ce lundi côté américain, il n'en sera pas de même pour le reste de la semaine avec entre autres publications majeures, l'indice manufacturier Empire State demain, les ventes au détail mercredi, le Philly Fed Index jeudi et les ventes de logements anciens vendredi.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le gap très ample, suivi d'une clôture éloignée des niveaux d'ouverture jeudi, le tout dans des volumes très nourris, a permis de donner du sens au franchissement de la moyenne mobile à 50 jours (en orange). Si le prochain défi, à savoir le franchissement des 11 460 points, était réussi avec autant de participation, notamment du point de vue d'une fédération sectorielle, l'effet d'attraction du gap baissier du 13 septembre se ferait sentir. Dans l'immédiat, un rééquilibrage du rapport de force est toutefois anticipé.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 11460.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 10310.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil BFM Bourse Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime