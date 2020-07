Nasdaq Composite : Les GAFA, au-delà de la résilience

(BFM Bourse) - L'indice Nasdaq Composite, indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine, parvenait à clôturer dans le vert jeudi, contre la tendance à Wall Street. L'indice a gagné 0,43% à 10 587 points, avec l'appui des GAFA, tous bien orientés avec la confiance des investisseurs avant leur publication semestrielle simultanée, après la clôture. Effectivement, Alphabet, Amazon, Google et Amazon GAFA ont affiché une santé insolente au titre de leurs résultats du deuxième trimestre, avec une résilience impressionnante face à la mise sous cloche de l'économie ai printemps, et aux tensions commerciales avec Pékin. Ironie du sort, leurs patrons respectifs passaient en audition cette semaine devant les Parlementaires américains, sur le thème du respect de la concurrence, de la possibilité de position d'abus de positon dominante (antitrust)...

L'ambiance se rafraichissaient pourtant nettement sur les autres indices de la cote, qu'ils soient élargis (S&P500) ou généralistes (DJI), en raison principalement de la confirmation du plongeon du PIB américain au deuxième trimestre. e PIB trimestriel (T2) américain est ressorti en données avancées en chute libre de 32.9%, contre un consensus plus pessimiste à -34.5% en données. Hier les opérateurs ont également pris connaissance de chiffres sur l'emploi, avant la publication mercredi prochain de l'enquête ADP et surtout vendredi d'un très attendu rapport fédéral NFP (Non Farm Payroll). Les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage aux Etats-Unis, pour la semaine 30, avec 1 434 000 nouvelles inscriptions, ont battu de très peu la cible. Concrètement, ces inscriptions repartent à la hausse, mais moins fortement qu'anticipé.

A suivre l'indice PMI de Chicago à 15h45, ainsi qu'en données révisées, au sens de l'Université du Michigan, l'indice de confiance du consommateur et les prévisions d'inflation à 16h00. Dans l'immédiat, les opérateurs ont pu prendre connaissance des revenus et dépenses de ménages américains pour juin, en deçà des attentes pour les premiers et au-dessus pour les second. Tant mieux, le second est à plus fort "impact" sur les marchés, dans une économie où l'essentiel de la création de richesse est traditionnellement tiré par la consommation intérieure.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

En trois séances la semaine dernière, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine a parcouru à la baisse l'ampleur initiale du cadre de consolidation définie par la bougie du 13 juillet. Au point de venir tester sa moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé), courbe de tendance de court terme qui fait office de support depuis le gap haussier ample du 06 avril. Une clôture en deçà ne viendrait pas remettre en question d'un seul coup la résilience dont a fait preuve l'indice depuis, mais constituerait un premier signal militant vers davantage de prudence. La vague d'achat deviendrait alors moins inconditionnelle. C'est ce qui s'est passé mercredi. Vendredi déjà, l'indice clôturait juste sur cette moyenne mobile à 20 jours après avoir passé une bonne partie de la séance en deçà. Et lundi, le mouvement acheteur a été peu convaincant (voir plus haut). Par ailleurs la divergence cours volumes du 23 au 29 juillet est éloquente. Avis de prudence, dans ce qui pourrait devenir l'amorce d'une phase de consolidation élargie.

A l'échelle de la séance à venir, avec l'accueil probablement très bon reçu par les GAFA, et leur effet d'entraînement sur l'ensemble de la cote, l'avis journalier est positif.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 10000.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Positif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

