Nasdaq Composite : Le risque épidémique invitent les gérants à davantage de retenue

(BFM Bourse) - Nouveau pic absolu hier, en séance et en données de clôture, pour l'indice Nasdaq Composite (+0,74% à 10 131 points) dans un marché porté par des indicateurs d'activité PMI en forte hausse de part et d'autre de l'Atlantique. Le risque épidémique, en particulier celui d'une seconde vague à l'échelle mondiale, devrait faire pencher la balance ce mercredi.

La conjonction de plusieurs actualités liées au Covid-19, sur les 10 derniers jours, ont progressivement forcé les intervenants à davantage de prudence. Citons notamment la résurgence de nouveaux cas à Pékin, la décision de reconfiner plus de 600 000 Allemands, de nouvelles mesures de restriction de regroupements de personnes à Lisbonne, les risques avec l'arrivé de la mousson, d'un engorgement supplémentaire des infrastructures indiennes, déjà saturées, des records de nouveaux cas quotidiens dans certains États du sud des USA (Nevada, Texas et Arizona).

Selon les données compilées par l'Université Johns Hopkins, dont les travaux font autorité en la matière, sur le seul territoire américain, près de 2 350 000 cas sont à ce jour recensés, pour plus de 121 000 décès. Ce qui fait des États-Unis, de loin le premier pays touché par l'épidémie. Depuis le début du mois, la droite de régression linéaire sur l'historique du nombre de nouveaux cas quotidiens est fortement ascendante. Hier, un pic à près de 35 000 nouveau cas est à relever, du jamais vu depuis le 1er mai.

Hier côté statistique, le PMI industriel, en toute première estimation pour le mois de juin a bondi en approchant la barre des 50 points (49.6), barre qui sépare par construction, une contraction d'une expansion du secteur considéré. Pleinement dans les attentes, le PMI services pointe à 46.7. IHS Markit a commenté: "Les données flash ont montré que le ralentissement économique américain s'est nettement atténué en juin. Le deuxième trimestre a commencé sur un effondrement alarmant de l'activité, mais la production et les emplois chutent désormais à des rythmes beaucoup plus modestes dans les secteurs de la fabrication et des services. Cette amélioration alimentera l'espoir de voir l'économie américaine renouer avec la croissance au troisième trimestre."

A suivre les stocks de brut à 16h30.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Nouvelle phase de marché pour l'indice Nasdaq Composite: après la purge, puis l'impressionnant rally de "retracement" intégral, voici une phase plus technique, hachée, faite d'alternance de courts moments d'euphorie et de résurgence de craintes. Il faut dire que les opérateurs, longtemps dopés par le soutien massif et sans faille de la Fed, encore réaffirmé en début de semaine, ne sont plus aveuglés, et donc moins inconditionnellement acheteurs.

Depuis la formation d'un gap baissier sous les 10 000 points, suivi d'un test à haut risque sur la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé) - test pas encore terminé - la configuration technique, révélatrice de la psychologie de marché, n'est plus celle qui prévalait lors du rally des mois d'avril et de mai. Les opérateurs sont moins inconditionnellement acheteurs, et se posent des questions. A ce stade, il est intéressant de comparer la force des volumes de transactions sur deux bougies à l'ampleur de corps comparable: celle de jeudi 11, rouge, et celle de lundi 15, verte. Les volumes ont été clairement plus nourris sur la séance de baisse, la mobilisation étant plus forte et plus longue sur la séance.

Avis négatif à l'échelle de la seule séance à venir.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 11000.00 points.

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

