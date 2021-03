Nasdaq Composite : Le plan Build Back Better sera décortiqué

(BFM Bourse) - Les opérateurs vont être particulièrement attentifs à la teneur et à l'ambition du plan d'investissements massifs dans les infrastructures que va détailler Joe Biden dans un discours ce mercredi, depuis Pittsburgh. Naturellement, ils garderont en parallèle un œil attentif à la température des rendements des obligations d'Etats LT (les fameux Treasuries à 10 ans), qui restent un des drivers essentiels de l'indice Nasdaq Composite depuis plusieurs semaines. Le rendement est en léger reflux à 1,728% à quelques minutes de l'ouverture.

Le locataire de la Maison Blanche pourrait proposer un plan (Build Back Better) de 2 000 Milliards de dollars sur 8 ans.

La mécanique reste la même: à mesure que le marché des taux connaît quelques frémissements, les actions qui avaient le plus grimpé ces dernières années sont les premières cibles de prises de profits. Il s'agit naturellement des valeurs technologiques américaines, au premier rang desquelles les poids lourds, les fameux GAFA, auquel on peut ajouter Netflix et un certain nombre d'acteur du secteur des semi-conducteurs.

Hier l'indice Nasdaq Composite, indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine, a clôturé un niveau proche de l'équilibre (-0,11%) en parvenant à défendre le niveau technique majeur (voir plus bas) des 13 000 points.

Hier côté statistiques, l'indice de Conference Board de confiance du consommateur américain a franchi allègrement la barre des 100 points, à 109,7 en progression de près de 20 points, bien au-delà des attentes. A suivre outre Atlantique, l'indice PMI de Chicago à 14h45, les ventes de logements en cours à 16h00, et les stocks de pétrole à 16h30. Mais également la publication de la traditionnelle enquête du cabinet ADP sur l'emploi, avant-goût de la publication du rapport NFP vendredi.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Les 13 000 points s'affirment de plus en plus comme un juge de paix technique en deçà duquel les salles des marchés cherchent de l'air et au-dessus duquel elles respirent. Une rupture de ce seuil ce jour serait problématique, car elle coïnciderait avec une rupture de la moyenne mobile à 100 jours (en orange), inviolée depuis le 05/05/2020. Un gap baissier non recouvert et une clôture sur les plus bas viendrait augmenter le son du signal d'alarme. A ce stade toutefois, le trend de fond, puissamment haussier, n'est absolument pas remis en cause. On parlerait simplement le cas échéant, d'amplification du développement d'une jambe de réajustement correctif.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 13730.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 13000.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

