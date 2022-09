Nasdaq Composite : Le chartisme envoie un message négatif

(BFM Bourse) - L'indice Nasdaq Composite (-0,90% vendredi, à 11 448 points) poursuit sa décrue. Et ce sans mouvement de panique, c'est à dire sans "purge" sur le plan technique. Et c'est ce qui est peut être le plus alarmant, car cela signifie que le mouvement baissier s'installe. Dans l'immédiat, l'indice continue de subir la "concurrence" nouvelle des taux des obligations d’État face aux dossiers de croissance, surtout depuis que les derniers chiffres sur l'inflation, publiés en début de semaine dernière, ont balayé l'espoir d'un ralentissement de la hausse des prix. Pis, les CPI ont donné du crédit au scénario d'un relèvement de 100 points de base des Fed Funds mercredi, même si l'option de 75 pdb garde un avantage certain.

Mais "l'ampleur de la hausse des taux n'est qu'un élément à surveiller", préviennent les stratégistes de DWS. "La mise à jour du rapport sur les prévisions économiques est également attendue. Nous nous attendons à ce que les décideurs politiques signalent maintenant un taux maximal des Fed Funds proche ou même légèrement supérieur à 4 % d'ici la fin de 2022. Et les premières baisses de taux prévues ne seront probablement pas indiquées avant 2024, lorsque les prévisions d'inflation convergeront vers l'objectif de 2 %."

Verdict mercredi avec l'issue du FOMC à 20h00 (décision sur les taux, actualisation des prévisions économiques, décision de politique monétaire) et à 20h30 pour la conférence de presse.

"Les marchés devraient, par la suite, se focaliser un peu plus sur les risques de récession" prévient Vincent Boy, analyste de marché pour IG France. "La saison des résultats qui démarre mi-octobre, devrait faire ressortir les craintes sur la croissance et nous devons nous attendre à certaines alertes sur résultats, après celui de Fedex la semaine dernière."

A suivre l'indice NAHB du marché résidentiel américain à 16h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Nous mettions sous surveillance l'éventuelle formation d'une bougie hebdomadaire en englobante baissière. Cette dernière est pleinement validée, avec l'appui des volumes en outre, donnant davantage de sens au message baissier. Côté chartiste, alors que les 12 260 ont brutalement cédé, validant une épaule, tête et épaule, ce sont les 11 460 points qui cèdent actuellement validant la tracé d'une figure chartiste décomposable. Le message est baissier à court et moyen terme.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 12260.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

