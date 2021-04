Nasdaq Composite : La problématique de la fiscalité des entreprises s'invite dans les salles des marchés

(BFM Bourse) - Après le bon accueil réservé au plan BBB (Build Back Better) d'une enveloppe de 2 000 Milliards de dollars sur 8 ans, la question d'une partie du financement par augmentation de l'Impôt sur les Sociétés se pose crûment. J. Biden s'est avancé avec la proposition d'une harmonisation entre les États membres de l'Union. Si Jeff Bezos s'est avancé, pour sa part, pour l'idée d'une augmentation de l'IS, il est clair que tous les grands patrons et actionnaires de la tech ne l'entendent pas de cette oreille, une plus forte taxation des bénéfices ayant un impact mécanique sur la rémunération des actionnaires. J. Biden s'est dit prêt à "négocier" le financement de ce plan historique par les entreprises.

Quoiqu'il en soit, le plan est ambitieux, "historique" selon J. Biden, qui a détaillé la semaine passée des investissements inédits depuis plus d'un demi-siècle, notamment dans les routes, le ferroviaire, le remplacement de canalisations en plomb, le passage à l'énergie verte, notamment dans les services de mobilité de la fonction publique.

Selon John Plassard (Mirabaud), "le plan d'infrastructure de Joe Biden tient toutes ses promesses et pourrait en l'état être adopté avant la fin de l'année. Son financement (à travers des très fortes hausses d'impôts) devrait cependant faire grincer des dents plusieurs personnes dans le camp des Républicains."

Hier les opérateurs étaient attentifs à la publication des Minutes de la Fed. Le procès-verbal de la dernière réunion FOMC a traduit le fait que ses membres estiment être encore loin des objectifs, en terme d'emploi et d'inflation. Ces Minutes étaient attendus après le relèvement des projections de croissance par le FMI, laissant craindre une reprise "désynchronisée", elle-même accentuée par un échauffement des taux américains. L'écart de la dynamique de la reprise entre États-Unis et Europe, mais également entre États-Unis et pays émergents, constituera une problématique de marché pour les prochains mois. Les perspectives de reprise rapide prennent corps pour les États-Unis, en particulier grâce au succès massif du déploiement de la campagne de vaccination contre l'infection à SARS-Cov2, virus responsable de la Covid-19 qui a provoqué pour rappel, le décès de près de 560 000 Américains à ce jour.

Les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, pour la semaine passée, ont progressé (744 000 nouvelles inscriptions), manquant les attentes.

Hier en revanche, pas de surprise majeure concernant la publication du déficit mensuel (février) de la balance commerciale américaine, historiquement creusé à -71,1 Milliards de dollars, face à un consensus proche, à -70,2.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Les 13 000 points s'affirment de plus en plus comme un juge de paix technique en deçà duquel les salles des marchés cherchent de l'air et au-dessus duquel elles respirent. Une nouvelle séance intégralement au-dessus de ce seuil se profile ce jeudi, après la combinaison gap haussier + extension haussière immédiate lundi. Avis neutre renouvelé à l'échelle de la séance à venir, qui pourrait se traduire par une amorce de consolidation.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 13730.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 13000.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime