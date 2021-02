Nasdaq Composite : La portance et le poids s'équilibrent...

(BFM Bourse) - L'indice Nasdaq Composite, indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine, est en phase de définition d'une large consolidation à venir, sur des niveaux de cours d'extrême fermeté, le moral pris en étau entre des progrès certains sur le front sanitaire, et la crainte d'une remontée trop rapide des prix, obligeant à terme la Fed de siffler la fin des conditions ultra accommodantes. La très grande fermeté des ventes au détail, publiées au coeur de la semaine, nourrie par la distribution de chèques aux ménages les plus en difficulté, a milité en particulier pour cette psychologie de marché, dont l'inflexion doit cependant encore être confirmée.

"Les investisseurs restent tiraillés par les espoirs de fort rebond de la croissance, aidée par les dépenses budgétaires et un retour de l’inflation, une violente remontée des taux longs impactant directement la valorisation du marché", selon les stratèges d'Aurel BCG.

Hier, le "Philly Fed" (23.1, au-delà des attentes), les mises en chantier de logements et les permis de construire, sont venus confirmer cet état des lieux. Et les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, en légère hausse à 861 000 pour la semaine passée, militent encore pour un vote rapide au Congrès d'un nouveau plan d'aide budgétaire proche de l'enveloppe initialement proposée par Biden à 1 900 Milliards de dollars.

A suivre ce vendredi, le PMI manufacturier (IHS Markit) à 15h45, attendu en toutes premières estimations pour février, en très légère baisse à 58.4. Côté pétrole, l'heure est à la correction lalors que des sources diplomatiques américaines évoquent la possibilité d'une rencontre avec les représentants iraniens au sujet du programme nucléaire du pays - ce qui pourrait être un premier pas timide vers un retour du brut iranien sur le marché officiel. Le baril de Brent cédant 1,63% à 62,89 dollars et le WTI 2,13% à 59,23 dollars.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le cadre défini par le reflux de la semaine 04 aura finalement été dépassé sans reprise de souffle. Le rally reprend sans hésitation de la part d'un camp acheteur aussi mobilisé que motivé. Le profil technique milite pour une poursuite de l'ascension à court terme, soutenu par un effet psychologique appelé FOMO (Fear of Missing Out), soit la peur d'une frange d'investisseurs de rater une opportunité. Une courte phase de respiration est possible dans l'immédiat. L'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine est actuellement en train d'en définir l'ampleur.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 14000.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 13730.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime