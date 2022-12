Nasdaq Composite : La nervosité reste importante, les PCE à suivre demain

(BFM Bourse) - L'indice Nasdaq Composite (+1,54% à 10 709 points) aura bénéficié hier de la publication d'un indice de confiance des consommateurs (Conference Board) bien au-delà des attentes. Demain, ce sont les prix à la consommation PCE, mesure phare de l'inflation pour la Fed, qui constitueront le point chaud du calendrier avant la pause de Noël. Wall Street sera fermée lundi 26 décembre, pour le traditionnel Boxing Day.

Entre temps, ce sont les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage qui viennent d'être publiées, toujours aussi proche de leur niveau chronique de 200 000 nouvelles unités, à 216 000 pour la semaine passée, militant pour une poursuite des tensions sur le marché de l'emploi, tensions elles-mêmes génératrices d'inflation. De quoi donner raison à la Fed, qui continue d'adopter un ton particulièrement ferme. La conférence de presse qui a suivi le dernier FOMC de l'année l'aura illustré avec douleur pour les investisseurs sur valeurs de croissance, dossiers dont l'indice qui nous intéresse ici regorge.

"La Réserve Fédérale pense que l’économie américaine est encore trop résiliente et que les tensions persistantes sur le marché du travail rendent impossible à ce jour une stabilisation des salaires", synthétise Emmanuel Auboyneau, Gérant associé Amplegest. "L’objectif de 2% d’inflation est encore trop lointain et ne justifie pas un changement de politique monétaire. La Réserve Fédérale compromet donc les espoirs des investisseurs quant à une fin prochaine du cycle de hausse des taux. En toute logique, les taux longs américains ont repris leur ascension et les actions ont rechuté."

Depuis l'ouverture de la séance du 13 décembre, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine a perdu plus de 1 000 points.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le drapeau (11 novembre / 14 décembre) est désormais rompu, dans des conditions de volumes qui font sens. Le reliquat du gap du 10 novembre est désormais pleinement comblé, sans isolement de séances; l'indice a deux "points de chute" de court terme (10 260, puis le seuil symbolique des 10 000 points), avant d'envisager une réaction technique de contestation. La navigation des cours va être très technique jusqu'à la fin de l'année.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 10960.00 points.

Le conseil BFM Bourse Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime