Nasdaq Composite : Dérive sous le reliquat de gap du 07/10

(BFM Bourse) - Un peu d'air sur fond de (légère) détente des rendements des obligations souveraines à 10 ans, les Treasuries 10 years pointant à proximité immédiate des 4.20%, dans un marché attentif au moindre signal faible permettant d'envisager un ralentissement, sinon une pause, dans le processus de resserrement très ferme du robinet monétaire de la part de la Fed.

Les investisseurs s'accrochent à une information du Wall Street Journal selon laquelle certains membres de la Réserve fédérale ne seraient pas contre l'idée de ralentir le rythme de son resserrement monétaire à partir de décembre avant de stopper les hausses de taux directeurs au début de l'an prochain. Toujours selon cet article, l’institution se dirigerait vers un relèvement de ses taux de 0,75 point de pourcentage, lors de sa prochaine réunion début novembre.

"Les membres de la Fed laissaient entendre que les prochaines hausses de taux seraient moins importantes que les précédentes et laissaient la porte ouverte à une hausse de 25 à 50 pdb en décembre. Or, à l’occasion du dernier FOMC, et selon le dernier dot plot publié en septembre, les hausses de taux cumulées d’ici la fin de l’année étaient attendues entre 100 et 125 pdb." relève Vincent BOY, analyste de marché IG France... Par conséquent, une grande volatilité va rester d'actualité.

A suivre sur le plan statistique, les indicateurs PMI en premières estimations pour le mois en cours, à 15h45. La composante industrielle est attendue à 51,0, et la composante services à 49,6.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le gap du 07 octobre n'a pu être comblé, à ce stade en totalité, alors même que l'occasion était franche la semaine passée, preuve que toute tentative de reprise en main du camp acheteur est fragile. Les bougies en doji d'indécision mercredi 19 et jeudi 20 l'ont clairement illustré. Une phase de dérive sous ce reliquat de gap est le scénario de court terme privilégié. La matrice de fond de marché reste quant à elle baissière.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 11250.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 10200.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime