Nasdaq Composite : Définition du cadre de la consolidation à venir

(BFM Bourse) - L’indice Nasdaq Composite est en phase de définition d’une courte consolidation latérale à venir, respiration légitimement amorcée par le retour au premier plan de la thématique de l’inflation, ou plus précisément d’une crainte d’un rythme de hausse des prix trop prononcé, sur fond de reprise économique soutenue.

C'est dans ce contexte que les opérateurs ont nerveusement attendu la publication des Minutes de la Fed traditionnel compte-rendu de la dernière réunion du Comité de politique monétaire. Compte-rendu qui n'a contenu aucune (mauvaise) surprise, l'Institution se contentant de réitérer ses propos sur la nécessité d'un maintien d'une politique monétaire accomodante et adaptable, sans faire de lien direct avec les récentes tensions sur les marchés de taux.

"Les investisseurs restent tiraillés par les espoirs de fort rebond de la croissance, aidée par les dépenses budgétaires et un retour de l’inflation, une violente remontée des taux longs impactant directement la valorisation du marché." selon les stratèges d'Aurel BCG.

La macroéconomie a de nouveau nourri cette « crainte » hier. Elle continue son œuvre aujourd’hui.

Notamment au regard de la publication des ventes au détail, en très forte hausse au mois de janvier (+5.3% en rythme mensuel), très largement au-delà de la cible, selon les dernières données publiées par le Census Bureau. Des ventes largement gonflées par les chèques remis aux ménages les plus durement touchés (parachute money). L'indice des prix à la production a également battu les attentes, tout comme le rapport fédéral mensuel sur l'industrie.

Ce jeudi, le Philly Fed (23.1, au-delà des attentes), les mises en chantier de logements et les permis de construire, viennent d’être publiés. Et les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, en légère hausse à 861 000 pour la semaine passée, militent encore pour un vote rapide au Congrès d’un nouveau plan d’aide budgétaire proche de l’enveloppe initialement proposée par Biden à 1 900 Milliards de dollars.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le cadre défini par le reflux de la semaine 04 aura finalement été dépassé sans reprise de souffle. Le rally reprend sans hésitation de la part d'un camp acheteur aussi mobilisé que motivé. Le profil technique milite pour une poursuite de l'ascension à court terme, soutenu par un effet psychologique appelé FOMO (Fear of Missing Out), soit la peur d'une frange d'investisseurs de rater une opportunité. Une courte phase de respiration est possible dans l'immédiat. L'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine est actuellement en train d'en définir l'ampleur.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 14000.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime